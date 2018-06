Hi ha centenars d’expedients en tots els Departaments, a l’espera de ser estudiats i resolts. Costa molt d’explicar a persones, entitats i empreses, que peticions trameses mig any o un any enrere, no tenen resposta efectiva ni resolució presa. O veure com arriben informes positius per un tema, i altres de negatius, per la mateixa qüestió. No hi ha cap garantia de resolució d’expedients, en els terminis establerts. En absolut. Una de les feines habituals dels alcaldes és perseguir papers, o documents tramesos per les vies digitals, als serveis que tenen les competències. Cosa gens fàcil ni ràpida perquè qui tingui temps, quan hagi llegit aquest escrit, que entri en el web de la Generalitat i miri l’organigrama de cada departament. Aviat veurà el laberint de secretaries generals, direccions generals, subdireccions, organismes, serveis, ....com per constatar la feina pendent, de simplificació administrativa.