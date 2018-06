En la moció, hi ha hagut moviments i decisions, molt diferents dels duts a terme, en el primer intent de govern socialista. L’entesa entre PNB – ERC – PDECAT, va ser decisiva per a facilitar l’èxit de la moció. Es lògic continuar per aquesta via de propostes i actuacions, destinades a buscar complicitats , per a sortir d’un guió que no era factible.La legalitat catalana i espanyola, no es pot vulnerar, si es vol construir un pròsper futur. Ara hi ha la gran oportunitat per refer els ponts trencats, i anar per les vies establertes. Ironies del destí, el mateix dia prenia possessió el nou president, i el nou Consell Executiu, una bona senyal, dels profunds canvis que veurem.