D’aquí la necessitat de tenir govern. Considero un greu error l’elecció del president Torra, però , agradi o no , és el nostre president, i li pertoca formar govern. I quan més aviat entri en acció, millor per a tots. Finalment, ha entès la inutilitat de fer un nou pols al govern central. Un pols perdut, com tants altres que no tenien justificació, destinats més a fer veure que es volia plantar cara, que no pas a creure en l’èxit de la missió.Ja entenc les greus contradiccions en que topen quan havien promès la república i els toca gestionar l’autonomia, però aquesta és la realitat d’avui, i es pot continuar batallant, dintre de la legalitat, per canviar la realitat. El que no es pot fer, és desistir, i demanar impossibles, per moltes raons que es cregui tenir.