Fa anys ho venim denunciant, en multitud de fòrums, sense aconseguir el ressò necessari per canviar la situació. Amb el nou govern de la Generalitat, no hi veiem cap personatge, ni cap voluntat per redreçar la situació, de manera que caldrà fer tot el possible per abreujar el seu mandat i aconseguir l’entrada de nous partits, que conformin un nou govern, en el qual la pèrdua de caixers, d’escoles, serveis mèdics, farmacèutics, etc, es considerin temes greus com per canviar normatives i regulacions, per incentivar l’arrelament de la gent, en el mon rural. Avui uns pobles han perdut uns caixers, però hi ha molts altres serveis, pendents d’un fil, i d’aquest fil, depèn la supervivència de moltes activitats i famílies en llocs estratègics. De moment el govern mira cap un altre costat, com en els darrers anys.