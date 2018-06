En els meus quaranta anys de vida política activa, he conegut grans polítics, dels quals he intentat aprendre tot el que he pogut, i sempre he procurat no endinsar-me en terres ignotes, per evitar caure en improvisacions o en terrenys desconeguts. Es una bona manera de garantir serietat i eficàcia, en l’acció de govern, o en el paper de representant de la oposició, allà on havia de fer aquest paper.