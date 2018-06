EL COLOR NO ÉS LA QÜESTIÓ.

Tothom és ben lliure de mostrar preferències, queixes, protestes o iniciatives, pels mitjans que cregui oportuns, i fer-ho amb el color que més li agradi, i amb les formes que trobi més adients. Altra cosa és, on i com els vol mostrar.

La seva persona, la seva casa, cotxe o jardí particular, son seus, i se’n pot servir com i quan vulgui, però no, quan es tracta d’espais i llocs col·lectius. Aquí, és on topa la llibertat individual , amb la col·lectiva. La col·lectiva, és de tots, i s’ha de respectar i protegir, per evitar caigui en mans d’uns, en detriment dels altres.

Estem assistint, a una apropiació clara i generalitzada dels espais comuns, col·lectius, per part d’uns, com si tinguessin carta blanca, i justificació per fer-ne el que millor els sembli, sense cap mirament ni respecte pels qui no comparteixen els mateixos ideals. Aquí és on topem amb la usurpació dels drets d’uns , per part d’uns altres, que creuen estar en possessió de la representació de tot un poble.

Un poble, és un conjunt d’individus, amb tota la seva diversitat i complexitat, units per unes lleis que regulen els drets i deures, com a base per la convivència pacífica i respectuosa. Aquestes lleis, es diuen Estat d’Autonomia i Constitució, a banda lògicament del Codi Civil.

Dic això, perquè de la controvèrsia pels llaços grocs, les estelades blaves o vermelles, l’arraconament de la senyera, i altres decisions, se’n deriva una gran conflictivitat que s’ha d’aturar i regular, per evitar mals majors.

No és de rebut, considerar tot l’espai públic, col·lectiu, com lloc adient per expressar unes idees polítiques, i fer-ne el que es vulgui. Podem veure monuments històrics, monuments nacionals, propietat de tots, embolcallats d’estelades, o tapats, parcialment o totalment per aquest o altres símbols. I en aquest cas, tant lamentable seria posar-hi banderes oficials, com les que no ho són.

Es lamentable veure ponts romànics, esglésies o campanars, presidits per estelades, turons, roques, caps de muntanya, emblemàtics, espatllats per la presència de símbols que res tenen a veure amb la natura ni amb el paisatge. Milions de fotos, no es poden fer, per símbols que no respecten monuments de primer ordre.

I si això passa, en espais emblemàtics, el mateix podem veure en molts pobles i ciutats, on mobiliari urbà, parcs i jardins, o altres elements quotidians, son pintats, tapats o embolcallats amb elements artificials de plàstic que deixen dotzenes de tones , escampades per tot el país, sense que a ningú li preocupi el grau de destrosses que causen. Alguns son molt prim mirats amb el medi natural i el medi ambient, i altres, es permeten destrossar-los, sota la justificació d’uns símbols de protesta.

Hem vist en el passat recent, com moltes operacions de protesta, moltes mobilitzacions i altres moviments, no han produït cap efecte decisori. Anaven “de farol”, i malgrat això, consideraven èpic i obligatori posar i mostrar símbols per tot arreu. Algú ha pensat en si aquesta via de protesta, porta a algun objectiu concret ? Algú creu que resol algun problema concret ? O que modificarà la situació actual ?

Potser , millor tornar al compliment dels drets i deures, i deixar que les institucions facin el seu paper, sense intromissions que , fins ara, res han resolt, i en canvi han servit per a complicar i enredar més la situació. El civisme, consisteix en respectar els espais, i les idees de tots. I fins fa pocs anys, Catalunya, donava lliçons de seny. Estaria bé tornar als vells preceptes del passat, i abandonar vies que res han portat de bo, i en canvi han trasbalsat la vida del país. Es un bon moment per fer-ho. El color no és la qüestió, el problema és el respecte comú.