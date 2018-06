La bola de neu del descontentament s’ha anat fent més i més gran, per culpa de no haver actuat a temps, i no haver ofert explicacions i sortides, a un malestar evident. La reacció de l’estruç, no serveix per evitar els perills, al contrari, els incrementa, i així hem arribat on ens trobem ara. Dit això, la greu responsabilitat dels protagonistes del procés, no es pot minimitzar, ni justificar, pel mal comportament del govern central. No s’hi val a trencar les cartes, perquè l’altra no es comporti com cal. Al contrari, toca ser el màxim de respectuós amb la legalitat, per carregar-se de raons, i fer-hi front, amb la legalitat a la mà.