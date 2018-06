No és bo, legislar des d’un despatx a Barcelona, per al conjunt del país, com si el país fos uniforme i fàcilment adaptable. Tenim un empatx de lleis, la majoria de les quals son incomplibles per raons econòmiques, tècniques o humanes. Es extraordinari el desconeixement del propi país, que sovint demostra el govern de la Generalitat quan imposa legislacions per a tot el territori, independentment de les condicions que té.