En resum, per a mi , aquesta setmana no deixa de tenir una simbologia mítica, per haver arribat als 100.000 lectors, comptabilitzats. N’hi ha molts d’altres no comptabilitzats, per llegir-los en diaris i revistes, la qual cosa faria pujar notablement aquesta xifra. Es un petit afalac al meu ego, tenint clar que sé les meves limitacions i ambicions. Dit això, celebro amb tots els lectors aquest cim, i continuarem al peu del canó, tants d’anys com la salut ho permeti. Gràcies a tots i a totes.