El canvi, ha arribat en el moment just, com per donar un tomb a la situació de tensió, crispació i desànim , a nivell general, i molt particularment a nivell de Catalunya. Aquí, s’ha format el nou govern, i ara li toca posar els peus a terra i fugir de tanta èpica i gesticulació, i es posi a treballar en els problemes diaris. Ja està bé, de viatges amunt i avall, per demostrar amistat, solidaritat i indignació per companys de viatge, però la vida continua, i agradi o no, a tots ens toca esperar les resolucions judicials, encara que algunes no les compartim ni entenem.