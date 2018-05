Es el que deia al principi. Estem en un país, amb un fort component solidari, i si es viu en un poble, aquest encara es fa més ostensible, perquè s’actua per instint , independentment de si el que necessita ajuda és del poble o no. Això no es pregunta, primer s’actua, i després es demana un mínim d’informació, per saber les causes de l’accident.