UN PAÍS, DOS PRESIDENTS.

Ningú podrà dir que no hi ha prou astúcia ni prou inventiva, en el nostre país, quan s’ha assolit el cim de les més grans perplexitats, a nivell mundial. Mireu de trobar algun altre país, que tingui dos presidents ¡¡¡ I no solament això, que l’anterior li hagi prohibit, al posterior ,fer ús del despatx presidencial, i que en la presa de possessió del càrrec, no s’hagi fet servir el sumptuós Saló Sant Jordi, del Palau de la Generalitat i s’hagin refugiat en un de petit, a tocar del pati dels tarongers.

I si el nou, no pot fer servir el despatx presidencial, també és lògic ,no se li imposi el medalló de president...faltaria més. Així, doncs, per a alguns tenim un president fugit que semblaria ostentar una mena de càrrec de “president honorari – efectiu per segons què “, i un conseller – delegat, a la nostra terra, en funcions d’executor dels mandats externs.

El món, ens observa amb una incredulitat insòlita, impossible d’explicar, com un país pot tenir dos presidents, i com estant en un Regne, un, representa una República inexistent, i l’altre està a punt d’ocupar la cadira ( que no la poltrona presidencial). A tot plegat s’hi suma, l’estupefacció per les mostres de supremacisme, racisme i xenofòbia , del recent president, tirant per terra el prestigi guanyat , a costa de molts anys de lluita antifranquista i pel retorn de les llibertats.

Avui , Catalunya ha baixat uns graons més en el seu desprestigi i està a punt d’arribar al segon soterrani, i amb pas ferm, ben aviat veurem com és capaç d’arribar al tercer. No en tinc cap dubte a la vista de la rapidesa en que van les coses, i com d’inventius son en els seus plantejaments i decisions, sense trobar ni un sol valent que gosi parar tanta bogeria.

Lluny de cercar la normalització del país, s’han llençat a allargar la provisionalitat, i l’enfrontament amb l’Estat, proclamant-se capaços de tornar a trencar amb l’estat de dret. No hi ha cap possibilitat d’èxit en aquesta fugida endavant, però posa el país, en un estat permanent de crisis interna, i tensionament de la societat, amb els danys directes i indirectes que tots coneixem.

Però, com en tot, una crisi curta, causa perjudicis greus, però permet recuperar-se , en un termini relativament curt. El que ara ens ve, és un allargament “sine die” de la crisis com perquè els danys siguin irreparables.