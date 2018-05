Hi ha qui creu que l’espai públic és seu, i pot fer-ne el que vol, i hi ha qui vol preservar l’espai públic com un espai comú , lliure de símbols, imposicions i faltes de respecte. No pot haver-hi terme mig, perquè els càrrecs institucionals hem de preservar el respecte, per a tot i per a tots, i no permetre la seva ocupació o destí, cap un determinat col·lectiu. S’està fent abús, amb clars comportaments de provocació, per a produir reaccions en contra, confiant vinguin avalades pel govern central, per així poder-lo culpar d’intransigent, abusiu o adjectius més gruixuts. No compten el mal que produeixen a nivell de trencament de la convivència interna.