Hem d’evitar que això arribi aquí. Ja hi ha un cert distanciament i separació , per raons polítiques, lligades al procés independentista. No ens adonem obertament, però poc a poc, no es parla de determinats temes en bars i restaurants, o es mira qui hi ha al voltant, abans de fer determinats comentaris. S’evita anar a determinades celebracions i festes, per no haver de tenir discussions conflictives, o es renuncia a activitats per no trobar-se amb persones contràries, a les creences pròpies.