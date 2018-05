Precisament per deixar clar que hi ha una altra manera de fer política, una altra manera de gestionar i administrar, calia presentar una moció de censura. Hi ho havia de fer el PSOE, en tant que principal partit a l’oposició, però també com a via per deixar clar que si bé tots els partits han tingut problemes amb la corrupció, es totalment diferent haver tingut alguna poma podrida, a que tot el cistell estès podrit.