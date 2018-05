Pel que fa treballadors, la via és a la inversa de casa nostra. Allà, primer has de tenir feina, mitjançant un contracte oficial, i tot seguit podràs obtenir la targeta de residència, pel temps que duri el contracte. NI un dia més ni un de menys. Si Anna Gabriel, pensava entrar de turista, i buscar feina, anava errada, com la realitat li ha demostrat. Pensar que podia anar a la Universitat de Ginebra o Lausana, perquè parla francès, i ja està. Ha pogut veure que la cosa no va per aquí. Allà trien qui volen contractar i segueixen un guió establert , molt rigorós. Qualsevol altra via per accedir a un lloc de treball, no té recorregut possible, a no ser que s’entri en vies no oficials, molt poc recomanades ,en un país tant ordenat i organitzat, com aquell.