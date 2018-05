He escoltat amb atenció, les intervencions del candidat a president, a l’espera de ser oficialment designat, com a 131 president de la Generalitat. No n’he tret l’aigua clara, respecte si és conscient del càrrec que ha assumit, ni que sigui per delegació de Carles Puigdemont. De fet, aquesta insistència en un càrrec provisional, no deixa de ser inimaginable ,en cap altre país del món. Però que ,a més, no pugui fer servir el despatx de president, per deixar clar que n’hi ha un altre que el vigila o el supervisa des de Berlín, encara fa més surrealista la situació.