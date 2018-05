A dia d’avui, el manteniment dels camins públics, ha esdevingut un dels nostres principals maldecaps, i per això el que pertoca és que govern central, Generalitat, i Diputacions facin aportacions anuals, destinades al seu manteniment. Cada ajuntament hauria de rebre un import, en proporció a les seves dimensions i als quilòmetres en camins que tingui. Es fàcil de tenir aquesta informació i fàcil de repartir. Fa molts anys que prediquem aquesta petició, i aquests dies , en que plou com feia anys no havíem vist, ha fet encendre de nou les reclamacions perquè es posin els mitjans per garantir unes aportacions regulars i permanents. Es la única via per fer possible el compliment d’aquesta competència municipal. I és que tenim ben pocs camins, que només serveixin pels pagesos que hi viuen. L’habitual és l’ús constant per part de gent d’altres contrades. Si això és així, lògic que sigui entre tots que es conservin.