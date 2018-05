la Proposició

Ara, just aquesta setmana, el Grup Parlamentari del PSOE en el Congrés de Diputats, ha entratde Llei Orgànica, per a formalitzar, com un dret de tots els ciutadans, a decidir sobre el seu propi final. Alguns en diran dret a l’eutanàsia, altres, dret a una mort digna o sense sofriment, o simplement dret a decidir sobre el final de la pròpia vida, quan determinades circumstàncies concorren, per exercir-lo.