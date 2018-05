El prestigi guanyat, ha quedat destrossat en ben poc temps. L’obra representada en aquests darrers anys, no pot ser exportada a cap indret del món perquè no es digne de ser copiada, ni interpretada per altres actors, en altres indrets. No la poden entendre, perquè no s’ha produït encara cap obra ,en que s’hi barregi la comèdia, amb el vodevil, i el drama. Aquí s’ha aconseguit, però no hi ha ningú per riure les gràcies, i en canvi, hi som tots, per a patir les conseqüències del drama. I no sembla que cap dels protagonistes es donin per assabentats del paper que els pertoca interpretar. Si hem de repetir eleccions, que cadascú premiï o castigui els intèrprets d’aquesta obra, en la qual hi som tots ficats, en un lloc o altre.