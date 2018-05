Aquest és el veritable problema. Ningú s’atreveix a sortir en públic, i proclamar la realitat. La pura i dura realitat de que tot el procés independentista es basava en invents, falsedats i mentides, que ens han portat a la situació present. Fins no surti algú a dir-ho , no es podrà tocar de peus a terra i iniciar una nova etapa. De moment no hi ha ningú amb prou credibilitat ni valentia per fer-ho, per tant, tenim encara uns mesos per endavant, d’inestabilitat i confrontació. El país, realment, els importa poc. Ells pensen en ells. No solament ara, és marca de la casa, des que Artur Mas va creure’s el paper de redemptor. Així ens ha anat.