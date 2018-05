Tots els grans desequilibris son dolents, per al conjunt, i els governs d’aquí, com també els centrals, no han dut a terme, autèntiques polítiques de reequilibri territorial. Som a temps de revertir la situació ? Es complicat, i necessita temps, però alguns països propers se n’han sortit prou bé com per copiar-los. França, Suïssa, Àustria...ho han fet, perquè no aquí ? Els qui vivim en aquest immens territori rural, en ple despoblament, fa temps ho estem reclamant i que ningú dubti que si arribem a tenir govern, d’aquí uns dies , serà una de les primeres exigències que li farem arribar. I no pensant, en nosaltres mateixos, sinó en el conjunt del país. Deixar continuar l’actual tendència és un dels pitjors errors que podríem cometre, i ja prou anys s’han deixat passar com per no fer res, com per no exigir canvis radicals.