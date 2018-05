S’ha exprimit tant el suc del procés independentista, que ja no queda res per extreure. S’han dut a terme tants moments èpics, s’ha demostrat tanta astúcia, s’han vulnerat tants reglaments, lleis i normes, que ja no queda res més per fer. Bé, això creiem a dia d’avui, res indica que algú no s’inventi alguna nova acció , destinada a sorprendre el món mundial. I és que en matèria de despropòsits, hem trencat barreres i assolit els màxims guardons, en el llibre Guinness de les absurditats.