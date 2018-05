Els consells comarcals, varen sorgir per una mena de barreja de nostàlgia, pel passat històric de la ordenació / divisió territorial de Pau Vila, en temps de la República, i per un desig de controlar territorialment Catalunya, per part del govern Pujol. La divisió proposada per Pau Vila, no va tenir temps de donar els seus fruits, però va deixar una petjada important, en bona part dels estudiosos dels temes territorials, de manera que va quedar com un anhel, a complir, quan fos possible.