El que alguns volen, és tenir un president a la presó, per a poder dir que estem en un Estat que no respecta els drets dels diputats. Aquesta situació, creuen, seria insuportable per Espanya i per tant , obligaria el govern central a negociar, no sabem ben bé què. Se suposa que la independència, o un referèndum pactat, o una altra relació entre les dues realitats. Ningú explica ben bé què persegueix, sinó és fer quedar malament a l’altre. El que no entenen que , arribats al punt en que ens trobem, no ve d’un pam, en tot el que uns i altres poden fer. I nohi haurà cap negociació per molt que les coses s’enredin a Alemanya, Bèlgica, Suïssa o Escòcia.