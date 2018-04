Es així, com s’inicia una deriva cap a “terres ignotes”, sense més bagatge que les grans paraules, l’èpica de manual, l’astúcia sacralitzada i les grans accions populars a l’aire lliure, pensant que amb aquestes eines n’hi havia prou per a construir un nou Estat. Si, al davant hi tens un govern central , clarament impopular, amb reaccions més histèriques que històriques, creus tenir prou elements com per garantir l’èxit.