Aquest matí de primer dimecres de mes, tal com es va acordar, el seu dia, s’ha celebrat sessió de la Comissió de Seguiment de l’ EDAR de Borredà, amb la novetat de fer la primera visita d’obres, per part de tota la Comissió. Cada primer dimecres de mes, es fa una sessió de seguiment, i en la d’avui , hi havia inclosa, una visita a les obres.