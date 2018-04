Estem on estem, per culpa d’uns dirigents, il·luminats, uns; ignorants, altres, i imprudents, tots plegats, disposats a emprendre un pols, pensant en que res de greu podria passar. No es queixin dels resultats obtinguts, i no he sentit cap disculpa ni cap justificació per haver deixat pel camí un poble dividit, unes institucions trencades, un país mig paralitzat i un futur tant incert com que tardarem més d’una generació, a refer-lo mínimament. I si algú creu que ampliant els desafiaments, i movent fitxes en el tauler europeu i mundial, aconseguiran el que no han obtingut, fins ara, continuen vivint en un univers paral·lel que res té a veure amb la realitat. I el pes de la Justícia, encara que doni moltes voltes i faci molts revolts, serà implacable. Mirem enrere, i constatem els errors. Es la única manera per mirar endavant, per a no repetir-los.