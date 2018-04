Portem anys, fent aquesta mena de joc desconcertant, amb greus dificultats per fer entendre als ciutadans que, en pocs mesos o en molts pocs anys, el que es podia fer, ara, ja no es pot. O el que els hi demanàvem per obrir un negoci, una activitat o unes obres, ha canviat tant, que han de refer papers i previsions, de dalt a baix. A més, sempre hi ha oportunistes, que volen renovar lleis per tenir un lloc a la història, demostrant que van més lluny que cap altra autonomia o país europeu. D’aquí a tenir lleis que després no es poden complir per falta de finançament, tècnics preparats o territori adequat.