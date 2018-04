Aquest és el motiu d’aquest article. Ens hem de demanar ,com és que els protagonistes del procés, imaginaven poder fer un pols a l’Estat i guanyar-lo ? Per quins set sous, creien poder comptar amb la comprensió, col·laboració i participació d’altres Estats, per fer-ho possible ? Com podien imaginar assolir un objectiu, absolutament impossible ? Només hi caben dues opcions: ignorància absoluta de la realitat europea i mundial, o impuls a un immens engany, per obtenir-ne rèdits polítics immediats. Tant greu em sembla una com l’altra.