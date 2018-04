Cosa semblant, volen fer, per la seva banda els membres del govern central, de manera que als canvis a Catalunya, se’ns hi afegeixen els canvis a nivell estatal....en una roda diabòlica de canvis constants, i substitucions de normatives per altres, de manera que quan una ha estat coneguda i adoptada, ha de ser ja substituïda, o modificada. Aquesta permanent inestabilitat produeix efectes molt negatius , en els ciutadans en general, que no entenen com poden haver demanat una llicència d’activitat, en el mes de gener, i ja no els serveixen els documents recollits, en el mes de setembre, o per moltes altres gestions i tràmits, en que es fa voltar a la gent, d’un cantó a l’altre, sense motius degudament justificats.