En primer lloc, el trist espectacle de veure com es feia servir la policia per fer una feina que no li pertoca ,com és la de fer treure tota mena de roba de color groc. Home, que busquin objectes perillosos, és lògic, però no deixar que la gent porti el que vulgui, és d’una estupidesa immensa. Després, una primera reacció, en el moment d’escoltar l’himne nacional, seguint la lògica acció – reacció. Prohibiu uns símbols, nosaltres en escarnim un altre... i així estem, des de fa mesos i mesos, per no dir uns quants anys.