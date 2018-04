Prop d’un miler de víctimes directes, i desenes de milers de víctimes col·laterals, relacionades amb les primeres, o obligades a un exili forçós, per evitar caure en les seves mans. Els socialistes hem estat un dels col·lectius més perseguits i castigats, al costat de membres d’altres partits, i de les forces de seguretat, per una banda, i de moltes altres persones que simplement “passaven per allà”. Ens queda l’orgull d’haver estat, durant el govern de Rodríguez Zapatero, el moment clau per aconseguir la derrota d’ETA. Una derrota que molts no creien possible, vist l’entramat de silenci, covardia i col·laboració de gent diversa, en el moviment etarra.