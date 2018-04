De fet, hi ha un altre efecte, poc grat d’explicar als ciutadans , en general, però hi ha uns quants milers de funcionaris, sense especials presses per liquidar-lo, a la vista de que es poden dedicar a la dura feina de resoldre mots creuats, o sudokus, durant les hores de despatx, a l’espera que tornin a tenir govern efectiu. Que aquesta manca de govern , suposi tenir milers de llicències d’activitats, paralitzades, milers de tràmits d’urbanisme, medi ambientals, o d’altres tipus, sense resoldre, no sembla preocupar en absolut als partits guanyadors. Ells estan per altres batalles, molt més èpiques i astutes, contra el govern central i els seus aliats. Algun dia, ja podran pensar en el poble. Ara tenen altres prioritats, i els efectes del 155, poden continuar. No hi ha cap pressa per aturar-los. Vaja, almenys això sembla.