Mentrestant, aquí, s’ha obert camí un nou relat improvisat com els altres, mitjançant el qual el que es pretén és desautoritzar Espanya, fer-la veure com un Estat repressor, poc dialogant i fins i tot poc democràtic. Tot, per malmetre la imatge que tenia, pensant que aquesta estratègia pot afavorir la pròpia. Nou error, després de tants altres comesos, perquè per molt que hi hagi articles , imatges, declaracions o altres accions, demostratives de la poca, per no dir nul·la capacitat de diàleg del govern central, personificat en l’asèptic Rajoy, no deixa de representar la quarta potència de la UE, i la catorzena mundial. Això, és el que compta, la resta son imaginacions o desitjos que no afectaran en res, les decisions internes, a nivell d’Espanya.