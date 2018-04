Quan arribaven esgotats i derrotats, proposaven reemprendre la lluita per a recuperar els bens perduts. Exigir readmetre els acomiadats, recuperar les hores perdudes, mantenir els sous i condicions, i perdonar els expedients oberts. En aquesta segona fase de la lluita, hi posaven especial èmfasis per a demostrar que la victòria era possible. Havien de vendre com a èxit, el que havia estat un complert fracàs. Moltes vegades, el resultat final, suposava pitjors condicions que les que havien portat a emprendre el camí de la revolta.