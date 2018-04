Em produeix una enorme perplexitat, la satisfacció de molts independentistes, per no dir tots, per la decisió d’Alemanya, Bèlgica i Gran Bretanya, respecte els fugats de la justícia espanyola. Veurem què fa Suïssa, però és igual. La majoria, creu que el tractament donat pels seus tribunals, desautoritza els d’aquí, i per tant, consideren guanyada una de les causes principals. Ja no es batalla tant, per la independència, com per la resistència. Resistir és guanyar, i qui dia passa, any empeny, esperant acumular altres pronunciaments i altres posicionaments, creient en la internacionalització del conflicte i en la seva resolució efectiva.