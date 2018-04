30 ANYS DEL CONSELL COMARCAL.

Els anys passen volant, en segons quins àmbits, i una prova és que el Consell Comarcal del Berguedà, a l’igual que tots els altres del país, compleix 30 anys d’existència . Quin resultat ha donat ? En podem estar satisfets ?

Es un bon moment per fer balanç, molt breu, per raó d’espai, d’aquests 30 anys. La major part dels quals n’he format part, i per tant, el puc jutjar de manera molt directe. I en aquests darrers, en que no en formo part, sí hi participo, en tant que alcalde, per mitjà del Consell d’Alcaldes.

Vaig ser molt crític, durant anys, per com es varen crear i funcionar, pensant més en uns mini – parlaments, que no en mancomunitats de serveis. Això els va convertir en eines no tant útils com haurien pogut ser, amb altres competències i sistema de finançament. Deixo per la història, el que ha estat, el del Berguedà i em centro en el que és actualment.

En una comarca, formada per 31 municipis, 25 dels quals molt, molt petits, disposar d’un organisme supramunicipal, és fonamental. Ha passat a la història, la possibilitat de funcionar de forma individual, i ja res no es pot fer que no sigui de forma col·lectiva. Aquest és el mandat clar que ha assumit l’actual Consell Comarcal, i tenir de president un alcalde, facilita molt aquesta nova visió i actuació.

Els petits ajuntaments, no poden disposar dels serveis propis, sense compartir-los amb els veïns. I molts d’ells, ja ni tant sols, amb els veïns, sinó amb el conjunt de la comarca. Hi ha serveis que només es poden donar, si s’ajunten vuit, deu, o trenta – un ajuntaments, i és el que en aquests moments estem fent.

Ja era hora, i no es podia esperar més, si volem estar degudament coberts i servits, a nivell jurídic, tècnic i en personal. Es cert que per arribar aquí, hem hagut de passar per experiències de tota mena, fins donar-nos compte que res es pot aconseguir sense aquesta mancomunació de serveis. Tots els alcaldes tenim clar que la unió fa la força i que només amb la unió de tots, podem resoldre problemes, individuals i col·lectius.

Anem en la bona direcció, tenint en compte que hi ha reptes enormes al davant, i queda molt per fer, però el guió està marcat, i l’anem seguint, com per tenir una base sòlida , al servei de tots els ajuntaments, de cara el proper mandat. Ara mateix, ja hem resolt temes de la màxima urgència, com disposar de tècnics, en diversos àmbits, que només els podem tenir , si ens agrupem.

La gent, no ficada en matèria municipal, pot pensar que cada ajuntament disposa de diner, tècnics, i personal en general, de forma directa i sense problemes. La realitat és totalment diferent. Les carències son immenses, i la necessitat de posar-se al dia, i estar al corrent de totes les obligacions, fan indispensable la creació de nous serveis i contractació de nous tècnics, per fer-hi front. De fet, l’actual Consell, s’està convertint en el que tots haurien de ser: una Mancomunitat de municipis, on tots els alcaldes hi participem, i d’on tots rebem els serveis que necessitem. Bona valoració, en aquest trentè aniversari. Queda molt per fer, però l’important és anar en la bona direcció.