I els dies 6 i 7 de setembre de l’any passat, aquest acord català, sense cap intervenció de Madrid es va vulnerar. Greu error, perquè es va entrar en la il·legalitat , i d’aquí, cap a noves il·legalitats, tombades per resolucions del Tribunal Constitucional. La resta ho sabem: desobediència, prevaricació, malversació, possible sedició o rebel·lió. Una bola de neu, que en pocs mesos va créixer, sense ànims, valentia o seny per aturar-la, i retornar a la legalitat. Estem en un moment de gran fragilitat . Ara és quan la situació requereix l’esforç i la saviesa de persones valentes i prudents, que sàpiguen gestionar la crisis, com per portar-la a bon port. Ens cal elegir president/a, formar govern, i obrir una nova etapa, allunyats de les aventures i decidits a normalitzar el país. Per fer-ho, dosis immenses de seny aquí i allà. Tots anem en el mateix vaixell.