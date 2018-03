A diferència del somni del Faraó, interpretat per Josep, aquí, no hem tingut set anys de vaques grasses, seguides de set de vaques flaques, però va bé, com exemple, del que ha passat en el nostre país, per descriure com és que estem arruïnats. I malgrat tot, ens volíem independitzar, creient que algú vindria a abocar milers de milions, per tapar l’immens deute generat.