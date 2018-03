En el nostre país, hi ha hagut un munt de persones i personatges , entrats en política, als quals ha costat molt sortir-ne i sobretot fer-ho, sense mirar gaire el passat. Estem on estem, degut al gran nombre de mediocritats que varen estar o encara estan en política, sense estar preparats, ni tenir prou bagatge per ocupar càrrecs de responsabilitat . Ho he dit mantes vegades, que molts d’ells , a la vida privada no haguessin passat de contramestres de fàbriques mitjanes, i en canvi, varen assumir responsabilitats per les quals no estaven preparats. Així, estem, tant aquí a Catalunya, com a nivell d’Espanya. El que n’hem dit i encara en diem, classe política ,no ha estat a l’alçada ,dels reptes ni de les circumstàncies.