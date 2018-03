Els edificis públics, els espais comuns, no han de ser patrimoni d’uns pocs, sinó de tots. Es per aquest motiu que hi ha reglamentat els símbols que poden estar-hi, amb el degut respecte per a tots ells. No és de rebut demanar respecte pels propis, i menystenir els dels altres, perquè no es pot construir res, des de la divisió i el sectarisme. Aquest ha estat un dels grans errors dels partits independentistes, volent imposar uns símbols, unes maneres, unes decisions i fins i tot un trencament de les regles de convivència, sota el criteri que els seus arguments havien de passar per damunt dels dels altres.