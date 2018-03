Estem, doncs, en un període d’alta tensió, que obligaria a actuar amb una gran prudència i serenitat, en comptes de forçar situacions de paràlisis del Parlament, i negativa a recuperar les institucions perdudes. O simplement congelades, a l’espera de l’aixecament del 155. No reconèixer els errors, ni veure que el procés va ser un engany, i no té recorregut, és la pitjor via per no recuperar la normalitat. El procés està mort, però el conflicte és viu, i més que ho serà si entre tots, no som capaços de recuperar les institucions i emprendre el llarg camí de la reconciliació en base al diàleg, la negociació i el pacte. I quan tot hagi acabat, i totes les sentències, hagin estat emeses, serà hora de pensar en una reconciliació que pugui passar per peticions d’indults, i reformes constitucionals per encabir justes reivindicacions, defensades i impulsades per les vies establertes, de l’estat de dret. Tardarem a veure-ho, però ho aconseguirem.