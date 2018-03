Així, estem, des de fa anys. I aleshores diuen que hi ha igualtat de condicions de viure a ciutat o a pagès. Tenir o no tenir cobertura, no és un caprici, sinó una condició bàsica per a poder ser competitius. I si paguem per un servei, aquest servei s’ha de donar, en les condicions acordades ,oimés si cada mes la factura es paga. En aquesta nova campanya, hem demanat la implicació dels tres consells comarcals, als quals pertanyen els municipis afectats. Esperem i confiem, en una contundent actuació, perquè per un repetidor mal muntat, no es pot deixar sense servei a centenars de persones i activitats.