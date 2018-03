Em refereixo a Lluís Llach, el que més va voltar per tot el país, proclamant que tot estava a punt per a la independència. La seva popularitat com compositor i cantant, el feia especialment atractiu de cara a omplir , tota mena d’auditoris. També Germà Bel, antic militant socialista, ex diputat al Congrés, tertulià en nombrosos mitjans de comunicació, era el segon o tercer més reclamat. O en Santi Vidal, ex jutge, i ex senador per ERC que va haver de renunciar al càrrec per conferències, on se li inflava la boca amb suposades accions de govern, que després, va dir que eren inventades...