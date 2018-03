Hi ha hagut errors enormes, en el passat, respecte justes reivindicacions que no s’han tingut en compte. El comportament del govern central, ha estat lluny del que hauria hagut de tenir, envers les sensibilitats socials, culturals i històriques dels catalans, però no podem justificar aquests comportaments, amb la via empresa, de trencament de totes les normes vigents. El traspàs de la via política, a la via dels tribunals, ens ha portat al lloc on estem ara, amb greus repercussions personals, polítiques i socials. Per sortir-ne, millor no mirar al passat, per a construir un present diferent. Un present totalment respectuós amb la legalitat, començant per elegir president /a, formar govern, iniciar la legislatura en el Parlament, i construir ponts de diàleg, dintre de Catalunya i d’aquí, cap en fora.