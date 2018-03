I en aquest camí hi ha hagut de tot. Des de persones sinceres, honestes, voluntarioses, emportades per un sentiment de pertinença a un col·lectiu elegit per alliberar Catalunya del Madrid diabòlic, etern enemic dels catalans, fins a d’altres persones que simplement passaven per allà, i varen creure adient aprofitar la ocasió per treure’n uns bons beneficis, fossin a nivell de càrrecs ben remunerats, fossin mitjançant contractacions interessants o pensant en un futur proper, cas de sortir bé, l’experiment, estar ben situats per recollir beneficis.