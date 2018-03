Escric aquestes ratlles, abans de saber com ha acabat la convocatòria de ple, i les vicissituds posteriors, a nivell polític i judicial. Es igual, perquè la nova iniciativa té tots els números per acabar fatal. Per a alguns, no ve d’aquí, enfonsar una mica més el prestigi de Catalunya, i amb ell, el d’Espanya. Creuen que com pitjor les coses vagin, millor per les seves aspiracions. De fet, tampoc ningú especifica quines son les aspiracions perquè tot el guió ha quedat destrossat. Encara no s’han donat compte que per molt que viatgin per l’estranger, per molt que vulguin fer creure que, a Espanya ,no existeix, l’estat de dret, no hi ha cap possibilitat d’implementar la república.