Actualment, hi ha prop de cent escoles, a Catalunya, en perill de desaparició per manca d’alumnes. Una escola, entra en perill de tancament, quan no supera els cinc alumnes inscrits. Això, demostra el grau d’envelliment i desertització d’una gran part del territori català, fins el punt d’esdevenir un dels grans problemes del país, encara que molts, ara tinguin en el cap, altres dèries, d’impossible solució i divaguin per l’estranger, a la recerca del poder perdut.