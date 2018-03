Doncs bé, aquí no som capaços d’acostar posicions i sortir de la inestabilitat, en la qual estem immersos des de fa anys. Comencem per l’ajuntament de Barcelona, la gran capital, capdavantera durant decennis, per no dir segles, en matèria industrial, econòmica, cultural, en innovació i exportació, on un grupet d’11 regidors, han de regir un Consistori format per 41 membres. A qui se li acut pretendre governar, amb aquesta desproporció ? A cap altra gran capital, ho podeu mirar i estudiar. Barcelona, ha perdut el nord, i simplement viu del passat, es dedica a vegetar a l’espera de les eleccions de l’any que ve, però sense programa de ciutat ni pla de futur.